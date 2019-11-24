جمارك دبي تتعامل مع 31 مليون حقيبة عبر 135 ألف رحلة جوية

المصدر: دبي ـ البيان

قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي إن الدائرة تعاملت مع 31 مليون حقيبة لنحو 17.7 مليون مسافر عبر 135 ألف رحلة قادمة عن طريق مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري.

معرباً عن سعادته كون دبي جزءاً رئيساً في النجاحات المتتالية التي يحققها مطار دبي الدولي الأول عالمياً بأتمتة الإجراءات الجمركية وتسريع مرور المسافرين وبخاصة في أوقات الذروة من كل عام كموسم العودة من مناسك الحج والإجازات السنوية.

وشدد على ضرورة أن يتحلى ضباط جمارك دبي بالحس الأمني لحماية حدود الدولة ضد كافة المواد الممنوعة والمقيدة، مشيراً إلى أن جمارك دبي تحرص على دعم تنفيذ استراتيجية خط دبي للحرير بترسيخ موقع مطار دبي الدولي كنقطة محورية بين الشرق والغرب.

جاء ذلك خلال زيارة المدير العام لجمارك دبي لمباني مطار دبي الدولي (1-2 ) للوقوف على الخدمات الجمركية المقدمة للمسافرين، مشيراً إلى أن إدارة عمليات المسافرين نجحت في إنجاز 1563 ضبطية خلال النصف الأول من العام الجاري منها 1306 ضبطيات جنائية و 257 ضبطية جمركية.