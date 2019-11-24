انطلاق البناء في المرحلة الأولى من مشروع «ماج سيتي»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة ماج للتطوير، عن بدء أعمال البناء الرئيسية للمرحلة الأولى من مشروعها الضخم «ماج سيتي»، في منطقة الميدان 7 في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، ووقعت «ماج للتطوير»، في أغسطس الماضي اتفاقية مع المجموعة الوطنية الصينية للهندسة الكيميائية المحدودة، كمقاول رئيسي للمشروع، بعقد قيمته 500 مليون دولار أمريكي (1.84 مليار درهم إماراتي)، منها تنفيذ المرحلة الأولى بقيمة 550 مليون درهم، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين (خطاب نوايا) على بناء جميع المراحل الأخرى بقيمة 1.380 مليار درهم.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد حرص «ماج للتطوير» على الانتهاء من تنفيذ «ماج سيتي» الموعد المحدد، والتزاماً منها تجاه المستثمرين بتسليم مشاريعها في مواعيدها المحددة، علماً أن الخطة المرسومة تقضي بإنجاز الأعمال على مراحل بدءاً من ٢٠٢٣ حتى نهاية ٢٠٢٤.

قال طلال موفق القداح النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس إدارة «ماج للتطوير»: «يشكّل بدء الأعمال الإنشائية في مشروع «ماج سيتي» خطوة جديدة ومهمة على طريق إنجاز المشروع العمراني الفريد من نوعه».