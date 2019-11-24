تقرير غربي: دبي سابع أكثر المدن إبهاراً وإثارة في العالم

المصدر: دبي- وائل الخطيب

حلت دبي في المرتبة السابعة ضمن قائمة أكثر عشر مدن إبهاراً وإثارة في العالم نشرها موقع «ucityguides»، متقدمة على كل من باريس وريو دي جانيرو وبانكوك.

وقال الموقع الذي يُعنى بالسياحة والتطور الحضري في العالم، إن هناك العديد من المدن الطامحة لمنافستها، لكن دبي هي العملاق الأصيل الذي لا يقهر.

وهي المكان الذي يجب أن تراه بأم عينك حتى تصدق أنه موجود حقاً، والوجهة التي تثير حب الاستطلاع لمشاهدة التاريخ المعماري أثناء صنعه. ولقد تطورت من مجرد قرية صيد صغيرة في قلب الصحراء إلى واحدة من أعظم محاور العالم، أصبحت دبي مدار حديث عالم السفر الحضري.

وتصدرت مدينة نيويورك القائمة تلتها لندن ولاس فيغاس ثم ميامي فلوس أنجليس وبرشلونة.وفي السياق، أبرزت مجلة «vogue» البريطانية بعضاً من أهم معالم دبي السياحية حيث قالت: لا تزال دبي تبرز باعتبارها واحدة من الأماكن الأكثر شهرة لشمس الشتاء والتسوق الفاخر ومناطق الجذب الكبرى.

والمعالم السياحية والمنتجعات الكلاسيكية التي أثبتت شعبيتها مراراً وتكراراً، من أتلانتيس النخلة المتميز إلى منطقة الفنون والثقافة المعاصرة الجديدة، لا يوجد نقص في الأشياء التي يمكنك القيام بها أو الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها عند زيارة مدينة الذهب.