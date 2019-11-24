«إيكونومست»: دبي تستعد لقفزة سياحية كبرى مع إكسبو 2020

المصدر: دبي - البيان

أكدت وحدة الإيكونومست انتلجانس في تقرير لها أمس، أن دبي تعد العدة لقفزة سياحية كبيرة، مشيرة إلى أن صناعة السياحة في المدينة تعول على استضافة الإمارة لأكبر حدث عالمي، إكسبو 2020، لإعطاء دفعة للقطاع.

واستعرض التقرير الأوجه التي من خلالها يعتزم القائمون على السياحة العمل على تحقيق هذا الهدف، بقوله، إن منظمي معرض إكسبو 2020 وضعوا نصب أعينهم استقبال 25 مليون زائر للموقع، و20 مليون سائح دولي في عام 2020.

وكان قطاع الضيافة يتضمن 123200 غرفة فندقية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019، وفقاً لشركة الاستشارات العالمية«JLL». وتتوقع الشركة إضافة 14 ألف غرفة إضافية بحلول نهاية عام 2019.

وفي الوقت نفسه ازدادت شعبية بيوت العطلات منذ خففت الحكومة اللوائح الخاصة بالإيجارات قصيرة المدى. وشهد موقع إير بي إن بي (Airbnb) الذي يتخذ من مدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية مقراً له، والذي يتيح للأشخاص تأجير واستئجار أماكن سكن لمدد قصيرة، قوائم إدراج متزايدة بدبي، في حين أطلقت شركة إعمار العقارية منصة رقمية تسمى Eased by Emaar، تسمح للمالكين ضمن مشاريع التطوير الخاصة بها عرض عقاراتهم للتأجير لمدد قصيرة.