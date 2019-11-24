«قانونية دبي» تبحث قيد الدعاوى إلكترونياً

المصدر: دبي-البيان

عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي اجتماعًا مع مركز فض المنازعات الإيجارية، بحثت خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك في تسهيل إجراءات التقاضي في الدعاوى الحكومية الإيجارية، التي تكون فيها الدائرة ممثلة عن الجهات الحكومية.

كان في استقبال وفد الدائرة سلطان بن بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، يرافقه المستشار عبد القادر موسى رئيس المركز، واستعرض الاجتماع الذي ترأسه من جانب دائرة الشؤون القانونية المستشار صلاح بن كلبان مدير إدارة المنازعات والدعاوى الحكومية.

وحضره من جانب مركز فض المنازعات الإيجارية القاضي خليل مصطفى محمد، والقاضي أحمد محمد إدريس، وعدد من مديري الإدارات، بعض المقترحات التي تتعلق بتطوير الأنظمة الإلكترونية المشتركة في قيد الدعاوى إلكترونيًّا، والاستفادة من خدمة أوامر الأداء الذكية، وهو ما من شأنه أن يسهم في مزيد من تسهيل إجراءات العمل في المنظومة القضائية الإيجارية، وسرعة البت في هذه المنازعات.

وقال ابن كلبان إن الدائرة تحرص على التواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين للارتقاء بجودة الخدمات القانونية التي تقدمها، مشيرًا إلى أن سرعة إجراءات التقاضي وترشيد النفقات تمثل أولوية لدى الدائرة.