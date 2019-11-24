75 شركة تشارك في معرض «الأسمنت والخرسانة» اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

تنطلق اليوم في مركز اكسبو الشارقة فعاليات الدورة الـ3 من المعرض «الدولي للأسمنت والخرسانة»، المعرض الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، والذي تنظمه شركة «آد - ميديا جي إم بي إتش» الألمانية بالتعاون مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، وسط مشاركة أكثر من 75 شركة عارضة من شتى أنحاء العالم.

ويقدم المعرض باقة متنوعة لأحدث المنتجات والحلول لمباني المستقبل.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز اكسبو الشارقة إن المعرض يعد منصةً بارزة تجتمع فيها الخبرات المحلية مع المهارة الفنية الدولية، حيث سيغطي المعرض موضوعات ذات أهمية كبيرة لكل من منتجي الأسمنت وجميع الجهات المعنية في صناعة الخرسانة الجاهزة في المنطقة، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية العاملة في مجال البناء والتشييد.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض آلاف المصنعين والموردين والمستثمرين بهدف تعزيز حضورهم في أسواق المنطقة والحفاظ على أفضليتهم ضمن السوق التنافسي، في ظل النمو المتزايد في مشاريع التشييد والبناء في المنطقة التي من المتوقع أن يضخ بها ما يقارب 316 مليار دولار ما بين عامي 2019 و2021 في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.