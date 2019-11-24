افتتاح مكتب مديرية الأنظمة والتراخيص لوزارة الدفاع في مجمع توازن الصناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت وزارة الدفاع عن قيامها بتأسيس مكتب مديرية الأنظمة والتراخيص لوزارة الدفاع في مجمع توازن الصناعي بأبوظبي، وذلك بالتعاون مع مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

ويأتي تأسيس مكتب مديرية الأنظمة والتراخيص لوزارة الدفاع بهدف تنظيم قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، بالإضافة إلى ضمان التوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

وجرت مراسم افتتاح مكتب مديرية الأنظمة والتراخيص لوزارة الدفاع في مجمع توازن الاقتصادي، حيث حضر الافتتاح عدد من المسؤولين يتقدمهم وكيل وزارة الدفاع مطر سالم الظاهري، كما حضر الافتتاح العميد الدكتور حميد محمد حميد المهيري مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية، وراشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومحمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، ومطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي للتطوير الاقتصادي بمجلس التوازن الاقتصادي، والمهندس فايز صالح النهدي الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي، إضافة لعدد من المسؤولين وممثلي الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.

وعقب الافتتاح، رحّب مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي للتطوير الاقتصادي بمجلس التوازن الاقتصادي، بافتتاح مكتب مديرية الأنظمة والتراخيص لوزارة الدفاع في المجمع، مشيراً إلى أن الوزارة ظلت توفر الدعم لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بالدولة وفق رؤية ثاقبة ومدروسة.

وأكد راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حرص الدائرة من خلال مكتب تنمية الصناعة التابع لها على دعم مكتب مديرية الأنظمة والتراخيص لوزارة الدفاع، من خلال تعزيز التعاون المشترك لضمان تسهيل إجراءات إصدار وتجديد التراخيص الصناعية والتجارية للشركات والمستثمرين في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.

وقال المهندس فايز صالح النهدي، الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي، إن افتتاح مكتب مديرية الأنظمة والتراخيص لوزارة الدفاع في المجمع سيسهم في دفع عجلة الاستثمارات في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية من حيث خدمة المتعاملين من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع، وبدوره فإن مكتب مديرية الأنظمة والتراخيص لوزارة الدفاع يعد بمثابة مركزَ خدمة متكاملاً لمديرية الأنظمة والتراخيص التابعة لوزارة الدفاع لخدمة للمتعاملين في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية.