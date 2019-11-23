برعاية منصور بن زايد.. معرض "سيال الشرق الأوسط" يقام من 9 - 11 ديسمبر

المصدر: البيان الإلكتروني

برعاية منصور بن زايد، تشارك كوكبة من الشركات الدولية المتخصصة في قطاع الأغذية والضيافة، في فعاليات النسخة العاشرة من معرض "سيال الشرق الأوسط"، الفعالية التجارية الأبرز، التي تنظمها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض خلال الفترة من 9 - 11 ديسمبر 2019.

ويشكل المعرض منصة بارزة على مستوى المنطقة والعالم لتوفير الفرص الاستثمارية القيّمة للشركات العاملة في قطاع المأكولات والمشروبات والضيافة، وسيواصل المعرض هذا العام استضافة مجموعة واسعة من الجوائز وورش العمل المتخصصة للحضور من خبراء القطاع، وذلك في ظل مناخ يشجع الأعمال التجارية.