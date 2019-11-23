السماح بتجديد عقد عمل من تجاوز 60 عاما من العمالة المساعدة

المصدر: وام

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن السماح لمن تجاوز سن 60 عاما من العمالة المساعدة بتجديد عقود عملهم وفقا لثلاثة شروط.

وأوضح خليل خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات أصحاب العمل والأسر في الدولة والذين يرغبون بالإبقاء على من يعمل لديهم بمهن العمالة المساعدة لسنوات طويلة ويرون أن عطاءهم لم يتأثر بكبر سنهم".

وقال: "إنه يشترط لتجديد عقود من تجاوز 60 عاما من العمالة المساعدة ثبوت اللياقة الصحية لقيامهم بالعمل المكلفين به وذلك بمقتضى شهادة صادرة من الجهات الحكومية الرسمية فضلا عن اشتراط التزام صاحب العمل بتحمل كامل التكاليف المالية الفعلية للعلاج الطبي للعامل داخل الدولة وكذلك اشتراط وجود موافقة من باقي الجهات المختصة على استمرار إقامة العامل المساعد في الدولة".

وأشار إلى أن تجديد العقود للفئات المستهدفة يتم من خلال اتباع الإجراءات المعمول بها لتجديد العقود باستثناء فئتي العامل والبحار حيث تتطلبان موافقة خاصة من قبل الوزارة وذلك بالإضافة الى الشروط الثلاثة المطلوب استيفائها لتجديد عقود عمل من تجاوز 60 عاما من العمالة المساعدة"، نظرا لطبيعة العمل الذي تقوم به هاتان الفئتان من العمال.

يذكر أن مهن العمالة المساعدة تشمل مستخدما، وبحارا، وحارسا، وراعيا، وسايسا، ومضمرا، وصقارا، وعاملا ومدبرة منزل، وطباخا ومربية أطفال ومزارعا وبستانيا ومدربا خاصا وممرضا خاصا ومدرسا خاصا ومندوبا خاصا ومهندسا زراعيا خاصا، وسائقا خاصا.

وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة "أن تصاريح العمل الجديدة للعمالة المساعدة لا يتم إصدارها لمن تجاوز سن 60 عاما إلا في حالات العمالة المتواجدة في الدولة والتي انتهت عقود عملها بشرط عدم مضي أكثر من ثلاثة أشهر يتم احتسابها من تاريخ انتهاء العقد وحتى ارتباط العامل المساعد بعقد عمل جديد مع صاحب عمل آخر أو أسرة أخرى غير التي عمل لديها سابقا".

يشار إلى أن مراكز الخدمة "تدبير" تقدم جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة حيث تشمل هذه الخدمات فتح ملف للمتعاملين واستخراج تصاريح وعقود العمل وتجديدهما وإلغاءهما وتلقي بلاغات الانقطاع عن العمل وسحب هذه البلاغات وإنجاز جميع الأعمال الرسمية المتعلقة باستكمال المستندات الخاصة بالعمالة المساعدة مثل الكشف الطبي والتأمين الصحي وبطاقة الهوية والإقامة.

كما تشمل الخدمات استقبال العمالة المساعدة عند وصولها الى الدولة وتوفير السكن لها قبل انتقالها لمقر عملها فضلا عن توجيه وتوعية العمالة المساعدة وتدريبها لضمان التوازن في علاقة العمل بين طرفيها وذلك من خلال مركز دعم متخصص في كل مركز وارشاد المتعاملين لمعرفة الجنسيات والمهن المتاح استقدامها من العمالة المساعدة.

ويتيح تطبيق "تدبير" في متجري جوجل بلاي وأبل ستور للمتعاملين العديد من الخدمات لا سيما ما يتعلق منها بالباقات التي توفرها مراكز "تدبير" والتي تشمل /الباقة التقليدية/ وتوفر خدمة استقدام عامل مساعد من خارج الدولة يقيم لدى صاحب العمل خلال فترة التعاقد ومدتها عامان و" الباقة المؤقتة " التي توفر العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة" تدبير" للعمل لفترة تعاقدية لا يسمح فيها بانتقال العامل كعامل مساعد مقيم على كفالة صاحب العمل.

وتوفر / الباقة التجريبية/ العامل المساعد المسجل على المركز للعمل لفترة تعاقدية مدتها ستة أشهر يسمح بعدها بانتقاله كعامل مساعد مقيم ومسجل بملف صاحب العمل في حالة موافقة الأطراف المعنية في حين توفر / الباقة المرنة/ العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة "تدبير" للعمل بنظام /الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر.