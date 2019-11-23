كلمات محمد بن راشد تعانق الأجواء

المصدر: دبي - البيان

«السماء والأجواء هي البداية فقط».. كلمات قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، احتفاءً بحلم تحقق، واستعداداً لتحقيق حلم جديد، وتحدٍّ آخر في عالم الفضاء.

كلمات سموه باتت تعانق السحاب، لتمثل أفق طموحات الإمارات التي لا تحدها حدود، ولا تقف أمامها المعوقات والتحديات، حيث انطلقت طائرة الإمارات العملاقة إيرباص «A380» بالأمس في رحلتها الأولى إلى ملبورن الأسترالية، وهي تحمل على هيكلها ملصقاً يحتفي بإنجازات الإمارات في قطاع الفضاء، ويؤرخ لرحلة هزاع المنصوري التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية.

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