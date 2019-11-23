«إنسياد»: دبي وجهة الكفاءات العالمية

المصدر: دبي - بشار باغ

أكد إليان ميهوف، عميد كلية «إنسياد» العالمية لإدارة الأعمال، أن دبي باتت مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال ووجهة مفضلة لنخبة الكفاءات، بمن فيهم خريجو كلية «إنسياد».

وقال، في تصريح لـ«البيان»، إن الإمارة تتمتع بسمعة عالمية مرموقة، باعتبارها قصة نجاح ونموذجاً يحتذى في التنمية الاقتصادية والابتكار والتنويع.

وأوضح أن رؤية قيادة دبي لطالما ركزت على استقطاب أفضل الكفاءات العالمية المتخصصة في مختلف القطاعات، من خلال تطوير بيئة متفردة ومنظومة متفردة للشركات الدولية، بالتزامن مع تمهيد سبل النجاح لرواد الأعمال الطموحين من أجل إطلاق مشاريع مبتكرة. وأشار ميهوف إلى أن دبي توفر منصة مثالية لمناقشة واستشراف فرص وتحديات القيادة والأعمال، كما أنها تقود الجهود لدعم دور الأعمال كقوة لصنع الخير.