الإمارات ثاني أكثر الوجهات العالمية أمناً في السفر

المصدر: دبي - البيان

حلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد آيسلندا كأكثر الدول أمناً للسفر، وفق تقرير نشره موقع «لونلي بلانت»، استناداً إلى تقارير جمعها من المنتدى الاقتصادي العالمي وتقرير المخاطر العالمية والتي ساقت معدلات الجريمة والكوارث الطبيعية والصحة والإرهاب.

وبلغ رصيد الإمارات التي وصفها التقرير بالآمنة جداً 6.6 درجات، وهو مساوٍ لرصيد آيسلندا من حيث انخفاض معدلات الجريمة. وفي التقرير، حلت سنغافورة ثالثاً وإسبانيا رابعاً وأستراليا في المركز الخامس. في حين جاءت المغرب والأردن في المركزين 7-8 على التوالي.

ومن حيث مخاطر الكوارث الطبيعية حلت الإمارات في المركز 3 بعد بربادوس وآيسلندا. وقال التقرير، إن أجزاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر آمنة بمعايير عدة أكثر من كثير من وجهات العطلات الشعبية.