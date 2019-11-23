«العربية» و«أبوظبي الأول» يستقطبان 15 % من السيولة الأسبوعية

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي إثر تعرضها لعمليات بيع طالت غالبية الأسهم القيادية في ظل غياب المحفزات بعد نهاية ماراثون إفصاحات الشركات المدرجة عن نتائجها الفصلية للربع الثالث، واستحوذ سهما «العربية للطيران» و«أبوظبي الأول» على نحو 15% من سيولة الأسهم الأسبوعية البالغة 2.3 مليار درهم.

وتراجع سوق دبي بنسبة 0.6% إلى مستوى 2684.28 نقطة، مع تراجع أسهم شركات العقار والاستثمار في مقابل ارتفاع البنوك والنقل، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 1.87% عند مستوى 5041.73 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والصناعة.

ووصلت سيولة الأسهم الأسبوع الماضي إلى 2.3 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم في دبي، و1.09 مليار درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 1.35 مليار سهم، موزعة بواقع 948.6 مليون سهم في دبي، و399.5 مليون سهم في أبوظبي، من خـلال 24.57 ألــف صفقـة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 3% مع تراجع «إعمار العقارية» 0.73%، و«أرابتك» 27.7%، و«داماك» 7.12%، و«ديار» 1.66%، و«إعمار للتطوير» 6.9%، و«إعمار مولز» 2.05%، فيما ارتفع «الاتحاد العقارية» بنسبة 1.34%. وهبط قطاع الاستثمار 3% مع نزول «دبي للإستثمار» 3.1%، و«سوق دبي المالي» 4.14%، فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 1.99%.

في المقابل، صعد قطاع البنوك 0.7% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 2.99%، فيما انخفض «دبي الإسلامي» 1.68%، وزاد قطاع النقل 1% على أثر صعود «العربية للطيران» 2.14%، و«أرامكس» 0.56%، فيما هبط «الخليج للملاحة» 1.06%.

وهيمن «العربية للطيران» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 166 مليون درهم، ليغلق عند 1.43 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بتداولات 146 مليون درهم، ليقفل عند 5.28 دراهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات 124.4 مليون درهم، ليصل إلى 4.11 دراهم.

وحقق «الإمارات دبي الوطني» أكبر ارتفاع في سوق دبي بنسبة 2.99% ليغلق عند 12.05 درهماً، تلاه «العربية للطيران» 2.14% إلى 1.43 درهم، ثم «شعاع كابيتال 1.99% إلى 0.97 درهم، فيما كان «أرابتك» الأكثر انخفاضاً بنسبة 27.68% إلى 1.28 درهم، ثم المصرف الخليجي التجاري» 14.64% إلى 0.41 درهم، يليه «السلام القابضة» 12.41% إلى 0.346 درهم.

واتجه المستثمرين العرب والخليجيون نحو الشراء في سوق دبي خلال الأسبوع بصافي استثمار 38 مليون درهم، موزعة بواقع 12 مليون درهم للعرب، و26 مليون درهم للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 38 مليون درهم، منها 14 مليون درهم للأجانب، و24 مليون درهم للمواطنين.

سوق أبوظبي

تأثر سوق العاصمة بانخفاض قطاع البنوك 2.52% مع هبوط «أبوظبي الأول» 2.57%، و«أبوظبي التجاري» 1.7%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.39%، وهبط قطاع العقار 2.16% نتيجة هبوط «الدار» 2.23%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.13%.

ونزل قطاع الاتصالات 1.08% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما نزل قطاع الإستثمار 0.37% بضغط هبوط «الواحة كابيتال» 0.81%، فيما ارتفع «إشراق» 0.57%. وصعد قطاع الطاقة 1% مع ارتفاع «دانة غاز» 2.39%، و«أدنوك للتوزيع» 0.38%، فيما انخفض «طاقة» 3.98%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 169.4 مليون درهم، ليغلق عند 15.18 درهماً، تلاه «اتصالات» بسيولة 95.75 مليون درهم، ليغلق عند 16.52 درهماً، ثم «العالمية القابضة» بتداولات 67.7 مليون درهم، ليصل عند 5.65 دراهم.

وحقق «ريم للإستثمار» أكبر ارتفاع أسبوعي بنسبة 15% إلى 23 درهماً، تلاه «الوطنية للتكافل» 14.89% إلى 0.517 درهم، ثم «أكسا للتأمين» 14.86% عند 0.402 درهم، فيما كان «بنك الاستثمار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 26.6% إلى 1.49 درهم، تلاه «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» بنسبة 10% إلى 0.81 درهم، ثم «الاتحاد للتأمين» 9.93% إلى 0.635 درهم. ومال المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء في سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، بصافي استثمار 133.67 مليون درهم، منها 5.6 ملايين درهم للعرب، و128.07 مليون درهم للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 133.67 مليون درهم، منها 17.16 مليون درهم للخليجيين، و116.5 مليون درهم للأجانب.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية الأسبوع الماضي، حيث اتجهوا نحو الشراء في دبي بصافي استثمار4.3 ملايين درهم، فيما مالوا نحو البيع في أبوظبي، بصافي استثمار 32.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 32.5 مليون درهم، ونحو البيع بدبي، بصافي استثمار4.3 ملايين درهم.

