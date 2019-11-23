البواردي تعتزم شراء فندق ميكليس في زيمبابوي بـ20 مليون دولار

المصدر: هاراري - رويترز

قالت البواردي للاستثمار، ومقرها دبي، أمس، إنها ستشتري فندق ميكليس في زيمبابوي مقابل 20 مليون دولار، وستقوم بتطوير إحدى أكثر منشآت الإقامة شهرة في البلد الواقع في جنوب القارة الأفريقية.

وعانت ميكليس ليمتد، المالك الحالي للفندق، من جراء انخفاض مستويات الإشغال على مدى السنوات القليلة المنصرمة، وافتقرت إلى العملة الأجنبية لتجديد الفندق الواقع في هاراري.

وقالت البواردي إن الاستثمار نال موافقة لجنة بورصة الأسهم والمنافسة في زيمبابوي بينما سيقوم المساهمون بالتصويت على العملية الشهر المقبل.

وقال لوري وارد، مدير الضيافة لدى البواردي، في بيان: «يوفر فندق ميكليس فرصة فريدة للاستثمار في سوقي الترفيه والأعمال بزيمبابوي».

وقال مسؤول من فندق ميكليس لـ«رويترز» إن من المتوقع أن تنفق البواردي ما يصل إلى 30 مليون دولار لتحديث الفندق.

ويحوي الفندق، الذي أُنشأ عام 1915، 312 غرفة.