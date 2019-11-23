إشادة إماراتية بأهمية البحوث التي تعود بالنفع على الاقتصاد الخليجي

المصدر: دبي- البيان

استقبلت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب إكسبو 2020، الباحث الاقتصادي البحريني منذر فيصل الفائز بجائزة «أول بحث أكاديمي من نوعه في بريطانيا»، وأشادت معالي ريم الهاشمي بالبحث وبفوز الباحث بجائزة أول بحث أكاديمي من نوعه في بريطانيا والأول على الدفعة تحت عنوان «الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات ومجلس التعاون الخليجي مع تحديات إكسبو دبي 2020 وتطبيق رؤية الإمارات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي مع أهمية الاتجاه نحو الطاقة المتجددة».

كما استقبل معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، الباحث فيصل، وأشادا الوزريران بأهمية دعم هذا البحث والدراسة لنيل درجة الدكتوراه حيث تحرص القيادة الرشيدة على دعم مثل هذه البحوث التي تعود بالنفع على الاقتصاد الخليجي نحو الاستدامة.