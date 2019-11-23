1315 جيجاوات إنتاج أبوظبي من الطاقة الشمسية في 8 سنوات

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

بلغ إنتاج الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية في أبوظبي خلال السنوات الثماني الماضية مليوناً و346 ألفاً و151 ميجاوات ساعة يعادل 1315 جيجاوات ساعة، تم تحويل منها مليون و198 ألفاً و169 ميجاوات أي ما يعادل 1170 جيجاوات إلى شبكة التوزيع الكهربية لإمارة أبوظبي بنسبة 89%.

وكشف تقرير لمركز أبوظبي للإحصاء عن تزايد ملحوظ لإنتاج الكهرباء في أبوظبي من خلال الطاقة الشمسية خلال السنوات الثماني، حيث بدأ الإنتاج عام 2011 بنحو 17 ألفاً و986 ميجاوات ساعة، وارتفع إلى 249 ألفاً و695 ميجاوات ساعة عام 2018 بزيادة مقدارها 231 ألفاً و709 ميجاوات وبنسبة 1288%.

تحويل

وأشار التقرير إلى أنه تم تحويل 88.4% من كمية الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية لعام 2018 إلى شبكة التوزيع الكهربائية لإمارة أبوظبي بينما تم استهلاك 11.6% من الكمية المنتجة داخلياً في مدينة مصدر. وتعد محطة شمس التي بدأت الإنتاج الفعلي عام 2013 هي المصدر الأكبر لإمداد شبكة التوزيع الكهربائية لأبوظبي بالكهرباء المنتجة بالطاقة الشمسية ويبلغ متوسط إنتاجها السنوي نحو 230 جيجاوات ساعة.

وأوضح التقرير أن شركات إنتاج الكهرباء في أبوظبي تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء باعتباره وقوداً غير ضار وصديقاً للبيئة مشيراً إلى أن نسبة استخدام الغاز الطبيعي في عام 2018 بلغت نحو 99.9% تقريبا من إجمالي أنواع الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.

وذكر التقرير أن إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الشركات في أبوظبي لعام 2018 بلغت 72 ألفاً و586 جيجاوات ساعة بزيادة مقدارها 74% خلال الفترة من عام 2010، وبلغت كمية الكهرباء المصدرة إلى الإمارات الشمالية لعام 2018 نحو 11 ألفاً و823 جيجاوات ساعة، وشهد العام الماضي زيادة في كمية الطلب على الكهرباء في إمارة أبوظبي حيث بلغت 60 ألفاً و807 جيجا ساعة، واستحوذت منطقة أبوظبي على النسبة الأكبر من كمية الطلب على الكهرباء بنسبة 60.2% ثم منطقة الظفرة بنسبة 21.5% ثم منطقة العين بنسبة 18.3%. ونوه التقرير إلى أن القطاع التجاري استحوذ على النسبة الأكبر في الاستهلاك بنسبة 49.3% يليه الاستهلاك المنزلي بنسبة 24.4% ثم الصناعي بنسبة 12.3%.