كيف تبيع عقارك بأعلى قيمة؟

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

تختلف رغبات المستثمرين عند شرائهم للعقارات، فبعضهم يشتريه بقصد الاستخدام، والآخر بقصد الاستثمار حيث يقومون بعرض العقار إما للتأجير أو للبيع ثانية. ويتوجب على هؤلاء اتباع بعض الوسائل التي تساعد على بيع العقار بأعلى قيمة:

1- تحديد السعر

فالبيت سلعة لها قواعد لبيعها وهي مرتبطة بالسوق وبمحركات السوق من عرض وطلب، وربما تحدد سعراً أعلى مما يعرضه البعض الآخر، لذلك يجب قبل كل شيء تفادي عرض منزلك بسعر لا يتناسب مع محيطه، مما يتسبب في تأخر بيعه، أو عدم بيعه من الأساس.

2- البيع المباشر

البيع المباشر من دون وسيط يستدعي قيام المالك القيام بكل الإجراءات الإدارية بنفسه، بما في ذلك قطع وتوصيل المرافق للعقار وإتمام المعاملة لدى دائرة الأراضي والأملاك لإنجاز نقل الملكية.

3- البيع عن طريق وسيط

البعض يفضل إخبار الأصدقاء، لكن البعض الآخر يختار الوسيط العقاري، وهذا يوفر فرصاً أكبر في البيع، بالمقابل عليك أن تدفع للوسيط عمولة من ثمن البيع.

4- البيع على قيد الإنشاء

يمكنك إعادة بيع عقار بناءً على مخطط البناء فقط إذا كنت قد سددت ما لا يقل عن 40% من ثمن الوحدة، أو حسب عقد الشراء الذي وقّعته مع المطور العقاري الذي باعك العقار.

5- إعادة بيع العقار الجاهز

بيع العقارات المكتملة أسهل، لكن العوامل المؤثرة في السعر هي الطلب في السوق والموقع والمساحة والبعد والخدمات المحيطة بالعقار.

6- عدم المبالغة في العرض

عند عرض منزلك للبيع وخاصة على مواقع الإنترنت، يجب أن تحرص على إضافة صور مناسبة لتظهر كل تفاصيل العقار، وسيكون من غير المناسب أن تعرض صوراً معدلة أو لا تعكس الواقع الحقيقي لمميزات العقار.

نصيحتان:

1- يجب عليك بذل قصارى جهدك لإظهار عقارك بأفضل صورة ممكنة عند عرضه للبيع.

2- لا تتسرع في قبول أول عرض أو أعلى عرض تتلقاه قبل التأكد من الملاءة المالية للمشتري المحتمل.