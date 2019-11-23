45.3 ملياراً مشتريات المساكن والفلل في دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر ووائل الخطيب

بلغت القيمة الإجمالية لصفقات شراء العقارات في دبي أكثر من 45.3 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، وشملت النتائج الإجمالية قيمة صفقات المساكن والفلل السكنية الجاهزة وقيد التصميم أو الإنجاز.

ووفقاً لبيانات الدائرة، بلغت قيمة صفقات المساكن غير الجاهزة وحدها أكثر 29 مليار درهم، بينما بلغت قيمة صفقات المساكن الجاهزة 16 مليار درهم، مما يعكس شدة التنافس بين سوقي العقارات الجاهزة ونظيرتها قيد الإنجاز، لا سيما مع تزايد حجم وتنوع العروض العقارية.

وأسهم القطاع العقاري بشكل فعّال في نمو الناتج المحلي الإجمالي، واقترن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي بالإمارة بانتعاش أداء القطاع العقاري، وبلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في 2018 ما مقداره 13.6% مقارنة بـ6.9% في 2017، في حين وصلت نسبة مساهمته في 2016 إلى 6.8%، ويمثل المستثمرون الجدد 66% من إجمالي عدد المستثمرين في 2018.

في سياق متصل، رأت صحيفة «مانشستر إيفننغ»، في تقرير بعنوان: «الآن هو الوقت الأمثل للاستثمار بعقارات دبي»، أن الاستثمار في عقارات دبي قد يكون الآن أكثر قابلية للتحقق من أي وقت مضى، في ظل انخفاض الأسعار حالياً. ومقارنة مع عقار لندن، فإن أسعار العقارات في دبي أقل بنسبة تقارب 80% من حيث الأقدام المربعة، مما يخلق فرصة كبرى للاستثمار الآن في دبي.

وأكد موقع «ماي دبي بروبرتيز» أن العديد من مالكي المنازل والمستثمرين يرون أن الآن هو أفضل وقت للاستثمار في منزل بدبي، إذ من المحتمل أن تجنح أسعار العقارات إلى الارتفاع مع نهاية 2020، ولو أخذنا في الاعتبار أن إكسبو 2020 سيكون المحفز الأكبر للعام الجديد، فمن المؤكد أن يكون هناك ارتفاع في سوق العقارات. ويشجع خبراء العقارات والمحللون الناس على شراء منازل في أسرع وقت ممكن، خاصة أننا على بعد أسابيع فقط من العام الجديد.