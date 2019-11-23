«طيران الإمارات » تحتفي بإنجازات الدولة في قطاع الفضاء

المصدر: دبي - البيان

انطلقت طائرة الإمارات العملاقة A380 تحمل ملصق «دولة الإمارات في الفضاء» في رحلتها الأولى «ئي كيه 408» المتوجهة إلى مدينة ملبورن الأسترالية أمس. وسوف تعمل هذه الطائرة على أكثر من 50 وجهة ضمن شبكة الناقلة العالمية خلال العام المقبل.

ويظهر الملصق على طائرة الإيرباص صورة لرائد فضاء أمام الكرة الأرضية ومحطة الفضاء الدولية، وذلك احتفاءً بأول مهمة فضائية لدولة الإمارات وبطموحات الدولة لتصبح مركزاً لاستكشاف وإجراء أبحاث الفضاء. كما يحمل الملصق قولاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهو: «السماء والأجواء هي البداية فقط».

وتسخّر «طيران الإمارات» دائماً قوتها ونجاحها الإقليمي والعالمي لنشر الوعي حول مواضيع بعينها تحمل في طياتها قيماً وطنية وعالمية وإنسانية، تعكس رسالة التسامح التي تتبناها الدولة، عبر اللوحات الفنية والملصقات والصور التي تغطي أجسام العديد من طائراتها، بالإضافة إلى ترويج ورعاية الأحداث والفعاليات الاقتصادية والرياضية. وعلى الصعيد الوطني، كان أبرز الملصقات «عام زايد» والتي جاءت إحياء للذكرى المئوية لميلاد مؤسس دولة الإمارات والتي تعكس القيم التي حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على نشرها عبر مد جسور السلام والتعايش السلمي بين الشعوب، حيث ساهم القائد الملهم من خلال ركائز الحكمة والاحترام والاستدامة والتنمية البشرية في ترسيخ رؤية دائمة للازدهار والتسامح، وهي سمات لا تزال متجذرة بقوة في ثقافة الدولة.

وفي أبريل الماضي، انتهت الناقلة من تثبيت ملصق «إكسبو 2020 دبي» على 40 طائرة، الذي يرمز للفرص ضمن مواضيع المعرض الثلاثة: الفرص والاستدامة والتنقل، حيث تلعب دوراً محورياً في إتاحة المجال أمام الزوار لاختبار الحدث العالمي الذي يجمع الناس بروح من الإلهام والإثارة للمستقبل.

وتجاوزت رسائل «طيران الإمارات» حدود الوطن، لتصل إلى محافل مختلفة، وباعتبارها منهجاً للقيم والأخلاق الرفيعة، وضعت الناقلة ملصقات على هياكل الطائرات تبرز رعايتها للفرق الرياضية، مثل ريال مدريد الإسباني بالإضافة إلى ملصق كأس العالم «فيفا 2014».