لاغارد تحث على اقتصاد أوروبي منفتح

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

حثت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي الجديدة، على انتهاج سياسة منفتحة جديدة في أوروبا، لضمان انتعاش الاقتصاد في ظل الأوضاع العالمية الحالية التي تتسم بالغموض على نحو متزايد. وفي أول خطاب رئيس لها، قالت إن السياسة النقدية سوف تستمر في دعم الاقتصاد، مؤكدةً أهمية زيادة الإنفاق، لا سيما في مجال الاستثمارات.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن لاغارد قولها: «تدعونا التحديات المزدوجة الداخلية والخارجية إلى النظر كأوروبيين في كيفية التعاطي معها في ظل البيئة الجديدة، تتمثل الإجابة في تحويل ثاني أكبر نظام اقتصادي في العالم إلى نظام منفتح، ولكنه واثق بنفسه، ويحقق الاستفادة الكاملة من إمكانيات أوروبا من أجل تحقيق معدلات أعلى من الطلب الداخلي والنمو على المدى الطويل».