«إيكونومست»: استضافة دبي «إكسبو» تعزز نمو الإمارات

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكدت وحدة «إيكونومست إنتلجانس» الاقتصادية المتفرعة عن مؤسسة «إيكونومست» البريطانية أن استضافة دبي معرض إكسبو 2020 تشكّل عاملاً محفزاً لتدفق أعداد كبيرة من الزوار على الإمارة، كما تسهم في زيادة صادرات الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارات.

وقالت الوحدة في تقرير إن نمو الإنفاق الحكومي المستدام سيشكّل دعامة لذلك، وهو الأمر الذي سيعزز الاستهلاك الخاص بين السكان، علاوة على ذلك ستزيد الحكومة الاستثمارات التي تعتبر واحدة من محركات النمو الرئيسة. وتوقعت «إيكونومست إنتلجانس» أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة في 2020 إلى 2.2% مقارنةً بـ1.7% في 2019.

وأشار التقرير إلى أن عائدات صادرات السلع مرشحة للنمو، تماشياً مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة حجم الصادرات. وقال: «عائدات تصدير النفط لن تلبث أن تتسارع في ضوء خطط أبوظبي لزيادة الطاقة الإنتاجية، وتجاوز متوسط الأسعار الدولية حاجز 70 دولاراً للبرميل».

ولفت إلى زيادة متوقعة في واردات السلع وسط ترقب ارتفاع الاستهلاك الخاص والحكومي. وتوقع أن يرتفع الفائض التجاري إلى ذروته عند 18.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.