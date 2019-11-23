رئيس طيران الإمارات: رولز رويس بحاجة لحل مشاكل محركاتها

المصدر: دبي - رويترز

قال رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، إن مجلس إدارة رولز رويس يتعين عليه أن يعالج على وجه السرعة مشكلاتها فيما يتعلق بأداء المحركات.

ويأتي هذا التصريح بعد ان ابرمت طيران الإمارات عقد شراء أولى طائراتها من طراز «787 دريملاينر» في صفقة بقيمة ٩مليارات دولار خلال معرض دبي للطيران دون تحديد المحرك الذي سيشغلها. ومن المقرر تسليم طائرات 787، التي يمكن تزويدها إما بمحركات رولز أو محركات جي.إي.إن.إكس التي تصنعها منافستها جي.إي افييشن التابعة لجنرال إلكتريك، إلى طيران الإمارات في 2023.

ويعطي ذلك رولز رويس مزيداً من الوقت للقضاء على مشكلات قوة التحمل في محركاتها ترينت 1000 قبل أن ينمو اعتقاد لدى طيران الإمارات بأنه يمكن إجراء منافسة واقعية. وقال كلارك في معرض دبي للطيران: «تلقت رولز العديد من أجراس التحذير وهم في الواقع بحاجة إلى حل مشكلاتهم. أعتقد أن ساعة الإنذار دقت عدة مرات».