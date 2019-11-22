سنعمل على مبادرات لتعزيز أمن الطيران المدني الدولي

المصدر: مونتريال - وام

يجتمع أعضاء مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» 25 الجاري بمونتريال في كندا لانتخاب رئيس جديد للمنظمة من بين 3 مرشحين تتقدمهم الكابتن عائشة الهاملي، أول امرأة تمثل الإمارات في مجلس المنظمة وأصغر المرشحين سناً وأول امرأة ترأس مجلس «إيكاو» في حال فوزها بالمنصب.

وتتمتع مرشحة الإمارات عائشة الهاملي بخبرات كبيرة تؤهلها للفوز بمنصب رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني، بالإضافة إلى كونها مرشحة إماراتية تمثل المنطقة في المنظمة.

وأكدت الهاملي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» احترامها لمبدأ الحيادية المُتَّبع في نظام منظمة الأمم المتحدة والعمل لصالح جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني، مشيرة إلى أنها ستسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة لقطاع النقل الجوي على مستوى العالم كون النقل الجوي حافزاً مهماً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

حافز جديد

وقالت الهاملي إن فوز الإمارات برئاسة مجلس منظمة «إيكاو» سيكون حافزاً جديداً من أجل مواصلة مسيرة الابتكار لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة والأمن والملاحة الجوية.

وأكدت مرشحة الإمارات لرئاسة «إيكاو» أنها ستعمل بعد فوزها على تحقيق التوافق بين الدول الأعضاء بدون استثناء ولا تمييز وإطلاق مبادرات وحملات دولية لتعزيز سلامة وأمن الطيران المدني الدولي، إضافة إلى التعامل بمزيد من الجدية والمسؤولية مع القضايا البيئية والتغييرات المناخية والشمولية لكافة الدول الأعضاء والأقاليم المختلفة.

العلاقات الطيبة

وأضافت الهاملي أن ترشحها لمنصب رئيس مجلس منظمة «إيكاو» يمثل امتداداً للعلاقات الطيبة والثقة التي تتمتع بها الإمارات على الصعيد الدولي كونها تعمل مع دول العالم في دعم وتعزيز قطاع الطيران لديها من خلال مختلف البرامج والمبادرات.

وأشارت مرشحة الإمارات لرئاسة «إيكاو» إلى دور الإمارات الرائد في قطاع الطيران المدني على مستوى العالم كونها إحدى الدول المؤثرة في هذا القطاع الحيوي والداعمة لجهود المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» لتحقيق استدامة ونمو القطاع عالمياً.

جدير بالذكر أن عائشة الهاملي تبوأت عدة مناصب مرموقة داخل الإمارات وخارجها، إذ تم تعيينها ممثلة دائمة لدولة الإمارات لدى المنظمة الدولية للطيران المدني منذ أكتوبر 2009 حتى الآن، كما تم انتخابها نائب رئيس أول لمجلس المنظمة وترأست العديد من اللجان وفرق العمل التابعة لمجلس «إيكاو»، بالإضافة إلى مساهمتها في التطوير المؤسسي للمنظمة.

* مرشحة الإمارات تتمتع بخبرات كبيرة تؤهلها للفوز برئاسة مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني

* عائشة الهاملي أول امرأة تمثل الإمارات في مجلس المنظمة وأصغر المرشحين سناً وأول امرأة ترأس مجلس «إيكاو» حال فوزها بالمنصب