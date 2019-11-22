«سوفوس» تتوقع استمرار تطور الهجمات السيبرانية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة سوفوس لحلول الأمن السيبراني المهيّأة للبنية السحابية، تقرير التهديدات 2020. وقال جون شير، كبير استشاريي الأمن لدى سوفوس: يستمر تطور مشهد التهديدات بسرعة وامتداد متزايدين بشكل لا يمكن توقعه.

والحقيقة الأكيدة لدينا هي ما يحدث في الوقت الحالي، ولهذا فإن تقرير التهديدات للعام 2020 يبين لنا كيفية تأثير التوجهات الحالية على العالم خلال العام المقبل، حيث سلطنا الضوء على تحوّل الجهات المعتدية واكتسابها مزيداً من قدرات التحرك الخفي واستغلال الأخطاء وإخفاء أنشطتهم وتجنب تقنيات الكشف وغيرها في البنية السحابية، سواء عبر تطبيقات الأجهزة المتحركة أو في الشبكات.

وتوقع التقرير استمرار هجمات طلب الفدية في رفع المبالغ المطلوبة والعمل باستخدام الهجمات الآلية النشطة، كما توقع اقتراب التطبيقات غير المرغوبة من البرمجيات الخبيثة. وأشار التقرير إلى أن الثغرة الأكبر في الحوسبة السحابية هي أخطاء المشغلين في التهيئة.