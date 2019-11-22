558 مليون دولار أرباح «البنك الأهلي المتحد» في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

أعلن البنك الأهلي المتحد نتائجه المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019، والتي تظهر تحقيق أرباح صافية- بعد استثناء حصص الأقلية- بلغت 558.4 مليون دولار، بارتفاع نسبته 5.7% عن الفترة نفسها من عام 2018، والتي شهدت تسجيل 528.3 مليون دولار.

وحقق البنك خلال الربع الثالث ربحاً صافياً قدره 180.9 مليون دولار بنمو 5.9% بالمقارنة مع الفترة الربعية نفسها من عام 2018، والتي شهدت سجلت 170.8 مليون دولار.

وقال مشعل العثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد: واصل البنك وعلى مدار الأشهر التسعة الأولى من العام تحقيق أداء مالي قوي باعث على المزيد من الثقة والتطلع لمتابعة مسار النمو الصحي في إيراداتنا وصافي ربحيتنا من صلب أنشطتنا البنكية الأساسية، وهو أداء يأتي حصيلة الإدارة السليمة لنموذج عملنا القائم على تنويع الأعمال وتعدّد الأسواق.