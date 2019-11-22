4.8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع 4.8 مليارات درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 1029 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 87 مبايعة للأراضي بقيمة 400 مليون درهم، و942 مبايعة للشقق والفلل بقيمة مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا.

وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة برج خليفة أهم المبايعات. وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 124 مبايعة بقيمة 348 مليونا .

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.9 مليار درهم منها 100 رهن أراض بقيمة 2.7 مليار درهم و144 رهن فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، أهمها بمنطقة وادي الصفا 4 بقيمة 800 مليون درهم ورهن في منطقة المرقبات بقيمة 260 مليونا.