مجموعة «إم بي إف» تعقد شراكة للاستثمار في قطاع الطيران

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «إم بي إف» الإماراتية دخولها مجال الاستثمار في قطاع الطيران عبر توفير الدعم التقني والصيانة للطائرات والتدريب للطيارين ليكون ذلك خامس قطاع تستثمر فيه المجموعة بعد الإنشاءات والتعليم والصحة وتجارة التجزئة.. مشيرة إلى أنها وفرت استثمارات كبيرة لقطاع الطيران نظراً للأهمية الكبيرة لصناعة الطيران والنقل الجوي.

ووقع الشيخ محمد بن فيصل القاسمي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «إم بي إف» عقد شراكة استراتيجية مع جيمس فرانك رئيس مجلس إدارة شركة «ايرو سبيس» الأمريكية، وذلك بمقر المجموعة بالتزامن مع معرض دبي للطيران.

وقال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي: «تقدم هذه الشراكة خدماتها من خلال شركات مملوكة ومتعاونة ومتعاقدة مع الحكومات وشركات مملوكة للحكومات وكذلك الشركات الخاصة في منطقة العمل».

وأضاف: «إن هذه الشراكة الاستراتيجية المميزة تعزز الدعم القوي الذي يقدمه «معرض دبي للطيران» إلى هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى الاستفادة من النشاط الكبير والدعم الحيوي لقطاع الطيران في دولة الإمارات بصفة خاصة ومنطقة الخليج بصفة عامة..». مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع شركة «ايرو سبيس» الأمريكية لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة ومتنوعة وخبرة طويلة في قطاع الطيران وخاصة الصيانة والتدريب.

ونوّه القاسمي بما حققه معرض دبي للطيران من نجاح وتأثير في تطوير صناعة الطيران عالمياً.