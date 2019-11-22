البواردي والرميثي يستقبلان أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

المصدر: دبي- البيان

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات، اللواء الطيار الركن/ محمد بن سعيد المغيدي، أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب/ المكلف، والوفد المرافق له، وذلك أثناء زيارته الرسمية لدولة الإمارات على هامش فعاليات الدورة الـ16 لمعرض دبي الدولي للطيران 2019.

واستعرضت اللقاءات أهم المستجدات والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بمستجدات محاربة الإرهاب الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى سُبل التعاون والرؤى المشتركة، وتعزيز العلاقات بين الطرفين لتحقيق الأهداف المرجوَّة بدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.