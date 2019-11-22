منصة شرطة دبي مزار الوفود العربية والعالمية

المصدر: دبي- البيان

واصلت وفود عربية وعالمية زياراتها لمنصة القيادة العامة لشرطة دبي في اليوم الختامي لمعرض دبي للطيران 2019، مشيدين بالابتكارات والخدمات الأمنية الذكية التي تعرضها شرطة دبي.

وعرضت شرطة دبي طائرة عمودية من نوع «AW 139» ضمتها إلى أسطولها الجوي، بهدف دعم العمل الأمني والمروري وعمليات الإنقاذ والنقل الجوي للحالات الحرجة.

كما استعرضت في منصتها دراجة «هوفر» المطورة الجديدة والتي تستطيع الطيران على مستوى منخفض للوصول إلى أماكن الحوادث والاستجابة السريعة للحالات الطارئة، وتتميز بقدرتها على الطيران لمدة 40 دقيقة عبر التحكم فيها عن بعد، وفي حال استخدامها من قبل شرطي فإنها قادرة على الطيران لمدة 25 دقيقة، كما أنها صديقة للبيئة نظراً لاستخدامها الطاقة الكهربائية، وتتميز بخفة وزنها وسرعة طيران يصل إلى 96 كيلومتراً في الساعة.

رصد المرور

كما عرضت المنصة 3 طائرات بدون طيار، الأولى هي طائرة «m210» والتي تستخدم في رصد الحركة المرورية والتعامل مع الحوادث والأزمات، وتحتوي على ٣ أنواع من الكاميرات هي الحرارية و«كاميرات التقريب» وكاميرا التصوير الجمالي«، وبإمكانها إجراء نقل مباشر لمركز القيادة والسيطرة حول الحالة المرورية أو الأزمة التي يتم التعامل معها. أما الطائرة الثانية والتي تحمل اسم» انسبير 2«فتختص بتصوير الفعاليات كالفعاليات الرياضية والاحتفالات وتتميز بدقتها العالية في التصوير ووضوح الرؤية فيها.

أما الثالثة والتي تسمى» نافيك برو2«فهي متخصصة في المسوحات الأمنية ودخولها للمناطق الضيقة نظراً لصغر حجمها، وتتميز بدقتها العالية في التصوير وسهولة حملها وإرسالها القوي، وتتمكن من الطيران لما يزيد عن 35 دقيقة.

وقدمت شرطة دبي لزائري المنصة شرحاً حول خدمة»ecrime«المتوفرة على الشبكة العنكبوتية والخاصة بتلقي بلاغات أفراد الجمهور الخاصة بالجرائم الالكترونية بصورة سهلة، كشكاوى الابتزاز والاختراقات التقنية والاحتيالات المالية.

أنظمة ذكية

من جانب آخر، شارك مركز دبي لأمن الطيران المدني ببرامجه والأنظمة الذكية الخاصة بالتدريب في مجال أمن الطيران المدني، وخطة التدريب السنوية المتعلقة بالمركز والخطة السنوية للدورات المشتركة مع منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو».

خدمات

عرضت شرطة دبي شرحاً حول خدمات مركز الاتصال للحالات غير الطارئة(901) والذي يقدم استشارات مجانية لأفراد الجمهور في المجالات المرورية والجنائية والطفل والأسرة والمخدرات وحقوق الإنسان، ويجيب موظفو المركز على كافة الاستفسارات غير الطارئة.