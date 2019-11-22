شراكة بين «ستراتا» ومركز ماليزي لتوريد أجزاء هياكل الطائرات

المصدر: دبي- البيان

كشفت «ستراتا للتصنيع»، الشركة المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة والمملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار»، عن توقيع عقد شراكة استراتيجية لمدة 10 سنوات مع المركز الماليزي لأبحاث المواد المركبة «كومبوزيت تكنولوجي ريسيرتش ماليزيا» (CTRM)، بهدف تزويد «ستراتا» بأجزاء هياكل الطائرات المصنعة من المواد المركبة. وبموجب العقد، ستتمكن «ستراتا» من زيادة تنافسيتها في قطاع صناعة الطيران العالمي، ما يسهم في تعزيز كفاءة سلسلة توريدها العالمية.

وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم على هامش «معرض دبي للطيران»، سيلتزم المركز بتزويد «ستراتا للتصنيع» بأجزاء دقيقة لهياكل الطائرات المصنعة من المواد المركبة. ومن المتوقع أن تستلم «ستراتا للتصنيع» أول شحنة بحلول الربع الثاني من العام 2020.

وقال إسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»: «تعتبر الأجزاء الدقيقة المصنعة من المواد المركبة عناصر مهمة في عملية تصنيع أجزاء هياكل الطائرات التي تقوم «ستراتا» بتسليمها لكبرى شركات صناعة الطائرات. ونلتزم بالتعاون مع موردين عالميين يتمتعون بسجل حافل بالتميز في العمليات الصناعية، حيث سيفسح ذلك المجال أمام «ستراتا للتصنيع» للتركيز بشكل أكبر على أنشطة التصنيع الأساسية، وكلّنا ثقة بقدرتنا على تخطي توقعات عملائنا من خلال تزويدهم بمنتجات ذات عالية الجودة ووفق الجداول الزمنية المحددة».

ومن جانبه، أكد شمس الدين محمد يوسف، الرئيس التنفيذي لدى المركز الماليزي لأبحاث المواد المركبة «كومبوزيت تكنولوجي ريسيرتش ماليزيا» أن المركز يمتاز بخبرة تزيد على ثلاثة عقود في سلسلة التوريد العالمية لأجزاء هياكل الطائرات والسيارات والمعدات الإلكترونية لكبرى شركات تصنيع الطائرات التجارية والعسكرية، وأن الشراكة مع «ستراتا للتصنيع» ستعزز قدرة المركز على تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة لدعم قطاع المواد المركبة المتطورة.