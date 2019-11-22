رولز رويس تزود 50 طائرة لـ «طيران الإمارات» بمحرك نفاث أكثر كفاءة عالمياً

المصدر: دبي - وام

أفاد الطيب الصغير مدير المبيعات في شركة رولز رويس، بأن المحرك Trent XWB، الذي يعرض في معرض دبي للطيران 2019، ويزن 10 أطنان، وقطره 3 أمتار ويتكون من أكثر من 20 ألف قطعة، ويصل سعره إلى ما يزيد على 35 مليون دولار، تتعدى كفاءة استهلاكه للوقود أكثر من 15 %، مقارنة بمحرك Trent الأصلي، إذ تبلغ قيمة التوفير للطائرات المزودة بمحرك Trent XWB، نحو 2.9 مليون دولار سنوياً «لكل طائرة»، نتيجة للكفاءة العالية لاستهلاك الوقود.

وأضاف أن رولز رويس تزود أسطول طيران الإمارات الجديد بمحرك TRENT XWB، التي أعلنت خلال معرض دبي للطيران عن شراء 50 طائرة إيرباص A350-900، مزودة بالمحرك.. مشيراً إلى أنه توجد حالياً طلبات لأكثر من 1,600 محرك Trent XWB حول العالم.

وحول المراحل التي تمر بها عملية تصنيع المحرك.. قال الصغير، يتطلب بناء كل محرك 16 مصنعاً، و11 منشآة للهندسة والاختبار، بالإضافة إلى التعاون مع 13 شركة هندسية، ومع 75 شريكاً ومزوداً في 16 بلداً.. لافتاً إلى أن قوة المحرك الواحد تصل إلى 50 ألف حصان.

وأوضح «عندما يبلغ المحرك أعلى مستويات التشغيل، تبلغ سرعة الهواء المدفوع منه قرابة 1,600 كيلومتر في الساعة، بينما تحتوي مروحة المحرك الواحد على 68 شفرة توربينية، تولد كل منها على حدة قوة تبلغ 800 حصان، عند الإقلاع، ما يعني أن كل شفرة من شفرات مروحة المحرك، تولد نفس كمية الطاقة التي تولدها سيارة فورمولا 1.

وأشار إلى أن سرعة أطراف كل شفرة تتعدى 1,900 كيلومتر في الساعة، ما يقارب ضعف سرعة الصوت عند الإقلاع، فيما تتعرض كل شفرة من شفرات مروحة المحرك إلى قوة دفع تقارب 90 طناً عند الإقلاع، ما يعادل 6,120 طناً من الدفع على مروحة المحرك بشكل عام، ما يساوي وزن 9 حافلات على كل شفرة، أو وضع 612 حافلة على مروحة المحرك.

ويوصف محرك Trent XWB - - بأنه أكثر محركات الطيران الكبيرة كفاءة باستهلاك الوقود في العالم، وقد سجل أكثر من 5 ملايين ساعة طيران في الخدمة، مع 29 شركة، عبر 130 وجهة مختلفة حول العالم، وفقاً لشركة رولز رويس البريطانية المصنعة للمحرك.