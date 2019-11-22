اتفاقية لتزويد مركز تدريب «طيران أبوظبي» بجهاز محاكاة

المصدر: دبي- البيان

وقع مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» ومركز تدريب طيران أبوظبي اتفاقية شراكة مع ليوناردو سبا الإيطالية المتخصصة في الفضاء والدفاع والأمن بقيمة 20 مليون دولار لتزويد مركز تدريب الطيران بمحاكي الطائرات من نوع AW169 إضافة إلى ترقية برنامج محاكي AW139 المستخدم حاليا.

وقال مطر الرميثي الرئيس التنفيذي للتطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي: «تسهم هذه الاتفاقيات في دفع نمو قطاع الطيران . مضيفاً : «فخورون بأن هذا المرفق سيلعب دوراً محورياً في وضع الأساس لبرامج المستقبل لاختبار الطيران في المنطقة للارتقاء بقطاع الدفاع والقوات العسكرية والجوية».

وقع الاتفاقية عبدالله العواني مدير تنفيذي أول الشركات الاقتصادية في مجلس التوازن الاقتصادي»توازن«و جيانفرانكو سوتتوتتي ممثل ليوناردو وأحمد اسماعيل الخوري المدير التنفيذي لمركز تدريب طيران أبوظبي.

وقال نادر أحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي إن طيران أبوظبي ملتزمة بتقديم أفضل البرامج التدريبية الرائدة في المنطقة.

من جانبه قال أحمد الخوري إن المحاكيات الجديدة ستجعل من طيران أبوظبي الأولى في المنطقة التي تقدم الابتكار الأكثر تقدماً مع تكنولوجيا الواقع الافتراضي والمعزز لأغراض التدريب والتعليم.

وبدوره قال جيانفرانكو سوتتوتتي :«من خلال المحاكاة المتقدمة تستطيع طيران أبوظبي تقديم خدمات تدريبية متميزة باستخدام أحدث تقنيات الواقع الافتراضي لتعد بذلك أول لاعب إقليمي مع تدريب محاكاة لكل من AW139 و AW169، الأكثر مبيعاً في فئاتهم المتخصصة في طائرات الهليكوبتر.