«مبادلة» تنظم جلسة للطلاب حول الفرص المستقبلية في الطيران

المصدر: دبي - البيان

نظمت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» جلسة نقاش للطلاب شارك فيها نخبة من كبار المسؤولين في مؤسسات صناعة الطيران والفضاء الرائدة في الدولة، وذلك بالتعاون مع معرض دبي الدولي للطيران 2019.

أدار جلسة النقاش بدر سليم سلطان العلماء، رئيس وحدة صناعة الطيران في شركة «مبادلة»، وشارك فيها الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، وإسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»، ومنصور الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة «سند لتقنيات الطيران»، ومسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه للاتصالات الفضائية»، الياه سات.

وقال العلماء إن جلسة النقاش تهدف إلى استكشاف الفرص المتاحة للشباب في قطاعي صناعة الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء، وسعياً لتعريف الشباب الإماراتي المتميز بالفرص المتاحة لهم في هذين القطاعين، لا سيما في ظل التغير الكبير الذي تفرضه تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والأتمتة والروبوتات.

وقال الدكتور المهندس الأحبابي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: «يعد بناء الكوادر والقدرات الوطنية المتميزة وتشجيعها على الانخراط في قطاع الفضاء واحداً من أهم أولويات وكالة الإمارات للفضاء، وبالتالي تسهم جلسة النقاش التي نظمتها مبادلة في تحقيق أهدافنا من خلال تشجيع طلابنا على دراسة العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات، والتزوّد بكل القدرات التي تؤهلهم لتحقيق الريادة في هذه القطاعات المتقدمة».