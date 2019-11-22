بنك دبي التجاري يحصد جائزتين من «ذا اسيان بانكر»

المصدر: دبي- البيان

فاز بنك دبي التجاري، بجائزتين من «ذا اسيان بانكر» وذلك عن «أفضل بنك مدفوعات في الإمارات العربية المتحدة» و«أفضل مبادرة أو تطبيق أو برنامج متكامل لتخطيط موارد المؤسسات».

وتسلم الجائزتين عثمان بن هندي، المدير العام للخدمات المصرفية للشركات، وسي كريشنا كومار، الرئيس التنفيذي للعمليات، وأمول باهوجونا، رئيس المدفوعات وإدارة النقد وعدد من كبار المسؤولين في بنك دبي التجاري في حفل أقيم مؤخراً في فندق كونراد في دبي.

وتُعد جوائز «ذا اسيان بانكر للمعاملات المصرفية» واحدة من أكثر الجوائز السنوية المرموقة في القطاع المصرفي، والتي تكرم الريادة في إدارة النقد، والتمويل التجاري، وتمويل سلسلة التوريد، والمدفوعات، بين المؤسسات المالية المحلية والدولية في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.