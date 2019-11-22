خبراء: الإمارات تطبق أفضل الممارسات العالمية للتدقيق

المصدر: دبي- البيان

أكد عدد من الخبراء المشاركين في أعمال المؤتمر الثامن لرؤساء التدقيق الداخلي، الذي نظمته جمعية المدققين الداخليين في الإمارات في دبي، واختتم أعماله، أمس، أن الإمارات تعد من الدول المتقدمة في مجال التدقيق الداخلي نتيجة تطبيقها أفضل المعايير والممارسات العالمية، لافتين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولاً كبيراً في مجال الإقبال على العلوم الخاصة، كما يتوقع زوال العديد من الوظائف المتعارف عليها في وقتنا الراهن. وشدد الحدث على شعار «التكنولوجيا تعيد تعريف التدقيق الداخلي».

وشارك في الفعاليات نحو 300 من رؤساء التدقيق الداخلي من دول مختلفة، وأشار خبراء إلى أن حجم الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي سيصل إلى 23 تريليون دولار في عام 2023، وتشكل حصة منطقة الشرق الأوسط منه نحو 5%، تستحوذ الإمارات والسعودية على 70% منها.

وقدم علاء الشيمي، المدير العام ونائب الرئيس لشؤون أعمال المؤسسات في الشرق الأوسط في شركة «هواوي»، معلومات مهمة حول موضوع الثورة الرابعة والذكاء الاصطناعي، الذي أصبح يجتاح العالم المتقدم، موضحاً أن الإمارات ودبي تحديداً قدمت نموذجاً متميزاً في هذا المجال من خلال الكثير من الأمثلة التي جعلت منها الدولة الأذكى في المنطقة وبين أكثر الدول ذكاء على المستوى العالمي.

وأكد أن الإمارات أصبحت مؤهلة بما وضعته من استراتيجية ذكية وما توصلت إليه من تطبيقات ذكية وكذلك من حيث توفر الخبرات والكفاءات، لأن تصدر تجربتها في هذا المجال إلى العالم، وضرب على ذلك مثلاً تطبيق «دبي الآن» وهو تطبيق فريد من نوعه لا يوجد له مثيل من حيث البساطة والكفاءة والشمولية، لافتاً إلى أن العديد من التطبيقات والكفاءات الموجودة في دبي ليست موجودة في 95% من دول العالم.

وأبدى البروفيسور د. بيير برانشفيك الرئيس التنفيذي لمؤسسة نيروميم تكنولوجيز الخاصة إعجابه بما وصلت إليه دولة الإمارات من مستوى متقدم في اعتماد الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن إنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي يمثل خطوة بالغة الأهمية في هذا المجال. وأكد في عرضه التقديمي حول موضوع «الذكاء الاصطناعي بين الأساطير والواقع» أن زهاء 40% من الشركات العالمية ستفقد قرابة 30 إلى 70% من قدرتها التنافسية في غضون العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة في حال عدم اعتماد واستخدام الذكاء الاصطناعي. وقال إنه من منظور الاستخدام، تعتبر الإمارات دولة رائدة على هذا الصعيد، في حين سيكسب العالم 20 مليار دولار بحلول العام 2020 كإيرادات ناتجة عن اعتماد الذكاء الاصطناعي.

وقال نائب رئيس ديوان المحاسبة الكويتي عادل الصرعاوي: إن ديوان المحاسبة شارك في المؤتمر، للاطلاع على آخر التطورات الحاصلة في مجال التدقيق الداخلي والمراقبة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، مضيفاً «إن مهمتنا اليوم هي نقل الخبرات التي اطلعنا عليها في هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات إلى كوادرنا الطموحة».

بدوره أكد خليفة الجودر، رئيس جمعية المدققين الداخليين في البحرين، أهمية المؤتمر لتطرقه لقضايا تطوّر التكنولوجيا والأعمال وخاصة أعمال المدققين الداخليين، ولا سيما في الوقت الحالي، حيث أصبحت الشركات والمؤسسات تستخدم التكنولوجيا بشكل مكثف.

وقالت الدكتورة حنان المرزوقي، مديرة إدارة الحوكمة المؤسسية والامتثال بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، عضو مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين: نعمل معاً ويداً بيد مع جمعية المدققين الداخليين، من أجل إنجاح هذا المؤتمر، وكذلك بهدف نشر ثقافة التدقيق الداخلي على مستوى الإمارات، فهنالك العديد من الموظفين الذين لا يعرفون شيئاً عن مهمة المدقق الداخلي ودوره في المؤسسات العامة والخاصة، ومن واجبنا نشر هذه الثقافة وتعميمها على الجميع فالمدقق الداخلي وظيفته تتمثل بمساعدة الموظف وحمايته من الاحتيال والممارسات الخطأ في العمل».

وقالت عائشة بن لوتاه، مديرة إدارة التدقيق الداخلي في دائرة السياحة والتسويق التجاري، عضو مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات: بفضل الدعم وتسليط الضوء على أهمية التدقيق الداخلي من قبل القيادة الرشيدة والحكومة، فقد أصبح لدينا مؤتمران سنويا لتثقيف وتمكين وتطوير المدقق الداخلي، الأمر الذي زاد من عدد المدققين الداخليين في الإمارات، حيث وصل عددهم حالياً نحو 7000 مدقق ويشكل المواطنون منهم نسبة 45% تقريباً، ويتمثل هدفنا اليوم في وضع منظومة لحوكمة مهنة التدقيق الداخلي في الإمارات، والتي تعتبر من أسمى المهن الفنية والتقنية الموجودة عالمياً.

إنفاق

أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2018 نحو 3.7 تريليونات دولار على الذكاء الاصطناعي، في حين أنفقت الصين نحو 7 تريليونات دولار، ويتوقع للصين أن تكسب 7 تريليونات دولار من العائدات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2030. وينفق العالم نحو 12 تريليون دولار على الذكاء الاصطناعي.