دبي تستضيف مؤتمر «موبايل 360 الشرق الأوسط» 26 نوفمبر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت رابطة «جي إس إم ايه» أمس أسماء المتحدثين في فعاليات مؤتمر «موبايل 360 - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والتي تنعقد في 26 و27 نوفمبر الجاري في دبي. تقام الفعالية التي تستمر ليومين في فندق ريتز كارلتون دبي في جميرا بيتش ريزدنس، وتجمع قادة القطاعين العام والخاص لمناقشة دور تكنولوجيا الجوّال في تغيير المشهد وبناء مستقبل أفضل للمواطنين والشركات على حد سواء. وخلال المؤتمر سيناقش أكثر من 450 من الرؤساء التنفيذيين وكبار المدراء التنفيذيين من كبرى الشركات في المنطقة القضايا والاتجاهات الأكثر إلحاحًا في مجال الجوّال. وتضم قائمة المتحدثين معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي.

وتوفر الفعالية لممثلي الشركات فرصة تعميق معرفتهم حول التقدم المُحرز في مجال التقنيات التحويلية مثل الجيل الخامس («5 جي»)، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي في المنطقة، وذلك من خلال مجموعة من العروض الرئيسية وجلسات النقاش وورش العمل.

وقال جواد عباسي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في رابطة جي إس إم ايه: «تنطوي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تنوع كبير، فبينما تبحث بعض الأسواق عن إقامة شراكات عالمية على مستوى شبكات الجيل الخامس، لا يزال البعض الآخر في طور النمو. ويسلط مؤتمرنا لهذا العام الضوء على تأثير التقنيات الجديدة والتحويلية ومتطلبات النجاح في الأسواق الناشئة. ولدينا مجموعة متميزة من المتحدثين رفيعي المستوى ونتطلع للترحيب بممثلي الشركات الذين سينضمون إلينا في المؤتمر هذا العام».

وقال الدكتور أحمد بن علي، نائب الرئيس الأول للاتصال المؤسسي في مجموعة اتصالات: «تطوّر قطاع الاتصالات مع إطلاق تقنية الجيل الخامس، ويحظى التحول الرقمي بمكانة هامة في أعمالنا ومبادراتنا الحكومية. ويكشف هذا المؤتمر العالمي الهام عن الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الاتصالات، كما يوفر منصة فريدة لكبار المديرين التنفيذيين لمشاركة آرائهم والحصول على نظرة ثاقبة حول الاتجاهات والتقنيات الجديدة في القطاع. ويتماشى هذا الأمر مع استراتيجيتنا للمشاركة الفعالة ودعم المبادرات الرقمية الكفيلة بإحداث تأثير قوي في المجتمع».