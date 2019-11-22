رويال كاريبيان العربية توسّع مكاتبها مع نمو الرحلات البحرية بالمنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة رويال كاريبيان للرحلات البحرية توسيع مقرّها الرئيسي في الشرق الأوسط الكائن في دبي، سعياً لتلبية متطلبات سوق الرحلات البحرية الذي يشهد توسّعاً مستمراً في المنطقة، وتلبية حاجات أكثر من 50 ألف راكب متوجّه نحو الخارج عبر سوق الرحلات البحرية في الشرق الأوسط.

وانتقلت شركة سفين للسياحة وهي الممثل الوحيد في الشرق الأوسط لشركة رويال كاريبيان ليمتد، ومحفطتها من شركات الرحلات البحرية؛ مؤخراً إلى مكاتب أكبر. ويتيح المركز الجديد للمتخصّصين في الرحلات البحرية الشخصية التعامل مع ما شهدته الشركة في العام الماضي من تزايد في عدد العملاء الذين يقصدون المكاتب من دون حجز موعد، ناهيك عن إطلاق قسم متخصّص عبر الإنترنت للردّ مباشرةً على الاستفسارات من مختلف المواقع الإلكترونية الخاصة بالعلامة.