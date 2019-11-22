ندوة لفوربس بدبي تبحث قيمة البيانات الضخمة

المصدر: دبي - البيان

ناقش خبراء التكنولوجيا وقادة الأعمال ورواد الابتكار من جميع أنحاء المنطقة وخارجها من مختلف القطاعات أهمية الاستفادة من البيانات الضخمة، بعد معالجتها وتحليلها، في تطوير وتنمية أعمال الشركات، وذلك خلال الندوة التي نظمتها مجلة فوربس الشرق الأوسط بدبي مؤخرا بعنوان «كيف تُغير البيانات الضخمة أعمال الشركات».

وناقشت الجلسة الأولى موضوع القيمة الحقيقية للبيانات الضخمة، وكيف تعمل نماذج الأعمال على تنفيذها، وطريقة استخدام البيانات لزيادة فهم المستهلكين، بجانب أهمية تجنب إغراقهم بكمٍ كبيرٍ من المعلومات، واتفق ممثلو الشركات على أن تجميع البيانات واستخدامها هو بمثابة رحلةٍ طويلة، وعلى الشركات إدراك ما الذي تحتاجه من البيانات والتحليلات المجمَّعة قبل بدء استخدامها.

وخلال الجلسة الثانية، تناول الضيوف: كيف تعمل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلُّم الآلي والحوسبة السحابية على مواصلة إحداث التغييرات في الشركات، ومدى تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات العامة والخاصة. وأشار هيرزبرج، الكاتب والخبير في مجال المدن الذكية، إلى كيفية الجمع بين البشر والآلات في يومٍ ما. وقال إنه يتوقع رؤية ذلك خلال السنوات العشر المقبلة. وتناولت الجلسة الثالثة موضوع خصوصية البيانات وأفضل ممارسات التعامل مع بيانات المستهلك.