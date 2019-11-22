«ريبورتاج» تنظم يوماً لمبيعات مشاريعها العقارية غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم ريبورتاج العقارية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، فعالية خاصة للمبيعات غداً السبت من الساعة 2 حتى 8 مساءً بفندق سوفيتيل أبوظبي، تشمل خصومات خاصة على مشاريعها العقارية في أبوظبي ودبي.

وقال إسلام سليمان الرئيس التنفيذي للعمليات في ريبورتاج العقارية، إن الشركة قررت بمناسبة الاحتفال بمرور 5 سنوات على تأسيسها تنظيم يوم خاص للمبيعات يشمل تخفيضات وعروضاً خاصة على كل مشاريعها في أبوظبي ودبي. وأوضح أن الشركة تباشر حالياً تنفيذ 6 مشاريع توفر أكثر من 2300 وحدة سكنية جديدة، منها نحو ألفي وحدة ضمن 5 مشروعات بأبوظبي، وذلك بمناطق استثمارية رائدة مثل مدينة مصدر وشاطئ الراحة وجزيرة المارية. وأوضح أن نسبة المبيعات بمشاريع الشركة وصلت إلى 50%، وسط إقبال ملحوظ من المشترين للشراء بمشاريع الشركة في ظل ما تتميز به من جودة عالية، مع توفر خدمات نوعية وغير تقليدية.

وأضاف أن الشركة باشرت بداية العام الحالي تسليم مشروع «ليوناردو ريزيدنس» السكني بمدينة مصدر، والذي يوفر 177 شقة سكنية. وذكر أن قائمة مشاريع الشركة تضم كذلك عدة مشاريع أخرى في مدينة مصدر، منها «الواحة رزيدنس 1»، والذي سيضيف 612 شقة، و«الواحة رزيدنس 2»، والذي يوفر نحو 304 وحدات سكنية، و«ذا جيت»، حيث سيوفر نحو 420 شقة سكنية.