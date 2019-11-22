تنظيم الاتصالات تقيم ورشة تفاعلية حول الخدمات السحابية

المصدر: دبي - البيان

عقد فريق الخدمات السحابية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ورشة تقنية تفاعلية دعا إليها عدد من الجهات الاتحادية، عرضت خلالها عدة طرق وأساليب للاستفادة من الخدمات السحابية بنسختها الثانية.

وهدفت الهيئة من خلال هذه الورشة إلى نشر التوعية حول أهمية الاعتماد على الخدمات السحابية في الهيئات الحكومية، والفوائد التي تعود على القطاع العام نتيجة استخدام هذه التقنية مثل تخفيض النفقات المالية والتشغيلية، والمرونة في مطابقة احتياجات الأعمال لتتناسب مع المطالب، وزيادة التركيز على تقديم الخدمات الأساسية.

وقال حمد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: الحوسبة السحابية إحدى محاور التمكين للتحول الرقمي في الإمارات، وهي تسهم في توفير بنية تحتية رقمية ذكية تستوعب التطورات الرقمية وتعزز التصنيف العالمي للدولة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن هذا المنطلق وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تعمل الهيئة بالتعاون مع باقي الجهات الحكومية في الدولة على أن تكون الإمارات مركزاً إقليمياً جديداً للحوسبة السحابية، بما يحقق رؤية الإمارات في الوصول إلى اقتصاد ومجتمع قائمين على المعرفة الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد.