«سيدات أعمال الشارقة» يسعى لاستقطاب رائدات الأعمال الطموحات

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق مجلس سيدات أعمال الشارقة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، بمناسبة يوم المرأة الريادية، حملة تعريفية بالأنشطة والخدمات التي يقدمها المجلس تحت عنوان «زيارات المجلس»، التي يمكن أن يقدمها لرائدات الأعمال الراغبات بتطوير مشاريعهن، خاصة في إمارة الشارقة، إضافة إلى التعرّف على سيدات الأعمال في المجتمعات المحلية من مختلف القطاعات، واللواتي أسسن أعمالهن في الإمارة.

ويهدف المجلس من خلال الحملة إلى استقطاب أعضاء جدد من الراغبات بأن يدخلن إلى عالم الأعمال، من خلال شرح مهام وأهداف المجلس ودوره في دعم المرأة بالقطاع الاقتصادي. واستهدفت الحملة سيدات ورائدات الأعمال في ثلاث مناطق بإمارة الشارقة، حيث استمع المجلس من خلال الجولة إلى احتياجاتهن والتحديات التي تواجههن في قطاع الأعمال، ونوع الدعم والمساعدة التي يحتجن إليها، ومشاركتهن قصص نجاح بعض عضوات المجلس وتميزهن في قطاعات الأعمال المختلفة. وأكدت مريم راشد بن الشيخ، مدير العضوية والخدمات في المجلس، أن الحملة تندرج ضمن أهداف المجلس في دعم المرأة بالقطاع الاقتصادي، وتوفير الفرص لرائدات الأعمال الراغبات بدخول عالم الأعمال.