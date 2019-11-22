الإمارات تمتلك أحدث مقاتلات «إف 16» وميراج 2000-9

المصدر: دبي - وام

أكد اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي نائب المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019 أن الإمارات تمتلك النسخة الأحدث على مستوى العالم من مقاتلات «إف 16» المعروفة بـ«بلوك 60» التي تتمتع بالرادار الأحدث عالمياً بالإضافة إلى مقاتلات وميراج 2000-9 المطورة خصيصاً لدولة الإمارات من حيث أنظمتها وقدراتها القتالية. وأضاف البلوشي في تصريحات أن الإمارات تمتلك ثلاث طائرات تزود بالوقود من نوع «330MRTT» من شركة «إيرباص» فيما أعلنت القوات المسلحة عن نيتها شراء ثلاث طائرات تزود بالوقود إضافية جديدة ليصبح إجمالي طائرات التزود بالوقود لدى القوات الجوية 6 طائرات.. مشيرا إلى أن إجمالي الطائرات من نوع«غلوبال آي» - G 6000-SRSS - للإنذار المبكر والتحكم يصل إلى 5 طائرات وذلك بعد إضافة طائرتين جديدتين من شركة «ساب» السويدية تم الإعلان عنهما في معرض دبي الدولي للطيران.

وأشار البلوشي إلى أن القوات المسلحة أعلنت نيتها شراء 24 طائرة من طراز «B 250» - طائرات الإسناد الجوي القريب لدعم القوات الجوية والدفاع الجوي - من شركة كالدس الإماراتية بـ2.273 مليار درهم شاملا قطع الغيار والإسناد الفني.. لافتاً إلى أن هذه الطائرة سوف تصنع بالكامل داخل دولة الإمارات.

وقال نائب المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019.. إن ما يميز معرض دبي الدولي للطيران عن غيره من المعارض هو إعلان الصفقات المباشرة.. لافتاً إلى أن هناك استراتيجية واضحة لتوسعة وتطوير معرض دبي للطيران خلال الدورات المقبلة نظراً للطلب المتزايد من قبل الشركاء من حول العالم للمشاركة في هذا الحدث الدولي المؤثر في قطاع الطيران. وأضاف إن مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض دبي الدولي للطيران 2019 تأتي بأكبر مساحة بعد دولة الإمارات وذلك لاستعراض إنجازات وتطور قطاع الطيران السعودي والمشاريع القائمة في المملكة.

وقال إن المعرض شهد مشاركة طائرات لأول مرة منها طائرات «c2» اليابانية بالإضافة إلى مقاتلات «F22 وF35» وغيرها من الطائرات الحديثة المزودة بأحدث التكنولوجيا.. مشيراً إلى أن معرض دبي الدولي للطيران أصبح منصة عالمية للتعرف من خلالها على رؤية أفضل وأحدث التطورات والابتكارات والتقنيات الناشئة والتقنيات والخدمات المتعلقة بصناعة الطيران على مستوى العالم.