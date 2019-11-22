3.73 مليارات قيمة عقود «جال»

المصدر: دبي- وام

كشف محمد حسين أحمد نائب الرئيس للشؤون التجارية والحكومية في شركة جلوبال ايرواسبيس لوجيستكس «جال» مزود الحلول المتكاملة لدعم الطائرات أن قيمة عقود الشركة الموقعة خلال معرض دبي للطيران 2019 بلغت 3.73 مليارات درهم، ما يعكس الثقة الكبيرة في خبرات الشركة في مجال خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة والدعم التكنولوجي.

وأفاد محمد حسين أحمد في في تصريح أن الشركة أبرمت 4 عقود مهمة، خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران 2019 تحت مظلة مجموعة «إيدج» من بينها التعاقد مع قيادة الطيران المشترك لتقديم خدمات الصيانة بقيمة 3.5 مليارات درهم لتوفير خدمات الحلول المتكاملة لدعم صيانة الطائرات لمدة 3 سنوات.

وأضاف أن «جال» وقعت عقداً مع حرس الرئاسة لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية بقيمة 239 مليون درهم وتوريد كفاءات متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، فيما وقعت الشركة عقداً استراتيجياً مع وزارة الدفاع الكينية لدعم القوات الجوية الكينية ويعد العقد الدولي الأول للشركة، ويتضمن تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة إلى القوات الجوية الكينية.

وذكر أن الشركة وقعت اتفاقية مع شركة «كاتيك» الصينية لإنشاء مستودع جمركي للطائرات في أبوظبي يهدف إلى الارتقاء بمستوى توفر قطع غيار الطائرات، حيث من المقرر استكمال بناء المنشأة أول العام المقبل.

وأكد نائب الرئيس للشؤون التجارية والحكومية في «جال» مواصلة الشركة تقديم حلول مبتكرة للحدّ من الوقت المطلوب لإجراء الصيانة وتحسين جاهزية الأساطيل الجوية، وذلك من خلال دمج التكنولوجيا مع الخبرات، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن «جال» تعد مزوداً إقليمياً رائداً للحلول المتكاملة على صعيد الدورة الشاملة للطائرات العسكرية والمدنية.