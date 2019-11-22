وكيل وزارة الدفاع يشيد بنجاح الحدث

المصدر: دبي - وام

زار مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، عدداً من الشركات الوطنية والأجنبية المشاركة في فعاليات المعرض الدولي للطيران في دبي 2019 في دورته السادسة عشرة، التي تقام في مطار آل مكتوم الدولي.

وأشاد بالمستوى الرائع الذي ظهر به المعرض هذه الدورة، ما يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة وحرصها على دعم الصناعات المعرضية والكفاءات المواطنة الشابة.

والتقى وكيل وزارة الدفاع خلال جولته في المعرض بالمسؤولين وضيوف المعرض وتبادل معهم الأحاديث حول ما يقدمه من فرص مهمة للمشاركة والتنافس مع الشركات المتخصصة في مجال الطيران والفضاء وأنظمة الطيران والاتصالات والدفاع الجوي، وذلك لدفع عجلة التطوير والتنمية لصناعة الطيران.. متمنياً لهم التوفيق والنجاح.