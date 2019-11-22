24.5 مليار درهم إجمالي عقود «سند» في 2019

المصدر: دبي- وام

بلغ إجمالي عقود شركة «سند لتقنيات الطيران» منذ بداية العام 2019 حتى مشاركتها في «معرض دبي الدولي للطيران 2019» 24.5 مليار درهم.

وقال منصور جناحي الرئيس التنفيذي لشركة سند لتقنيات الطيران إن العام 2019 مهم في مسيرة شركة «سند لتقنيات الطيران»، حيث وقعت عقدين، الأول في معرض باريس للطيران بقيمة 24 مليار درهم، وهو الأكبر في تاريخ الشركة، ويستمر لمدة 9 سنوات ما يعكس ثقة كبرى شركات صناعة المحركات العالمية في «سند لتقنيات الطيران» وخبراتها الممتدة على مدى 30 عاماً.

وأضاف أن العقد الثاني جاء في معرض دبي للطيران - المنعقد حالياً في دبي- مع جنرال إلكتريك بقيمة 500 مليون درهم ويمتد إلى 15 عاماً لتصبح «سند» بذلك أول شركة صيانة محركات في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا توفر خدمات صيانة لمحركات «ليب» LEAP ليصل إجمالي عقود سند لتقنيات الطيران في 2019 إلى 24.5 مليار درهم.

وأوضح منصور جناحي أن معرض دبي للطيران يجسد دور الإمارات الرائد عالمياً في صياغة مستقبل قطاع الطيران على مستوى العالم، لافتاً إلى أن المعرض يشهد طرح العديد من الشركات الإماراتية لأحدث التقنيات المتطورة في قطاع الطيران، إضافة إلى عقد الصفقات التي تمثل المحرك الرئيس للقطاع على مستوى العالم.

وحول خطط الشركة التوسعية، قال الرئيس التنفيذي لشركة سند لتقنيات الطيران: إن الشركة تخطط لزيادة عدد الموظفين من 400 موظف حالياً إلى 600 موظف خلال العامين المقبلين نظراً لتوسع أعمال الشركة.

وأضاف أن استراتيجية «مبادلة»- المالكة لشركة سند لتقنيات الطيران - تركز على توفير قطاعات مستدامة بهدف تكريس موقع أبوظبي مركزاً عالمياً لصيانة محركات الطائرات، مشيراً إلى أن «سند لتقنيات الطيران» تتعامل مع 18 شركة طيران من جميع أنحاء العالم تقوم بصيانة محركاتها في أبوظبي.