اتفاقية بين «هورايزن» و«أنترول» لشراء جهاز محاكاة «FTD»

المصدر: دبي- وام

وقعت «هورايزن» أكاديمية التدريب في مجال الطيران المروحي اليوم اتفاقية شراء مع «أنترول»، للحصول على جهاز محاكاة «FTD» المستوى الثاني للتدريب على الطيران على طائرة «بيل 505» بقيمة 5.5 ملايين درهم لتلبية أحدث متطلبات التدريب التكنولوجي.

جرى توقيع الاتفاقية خلال معرض دبي الدولي للطيران 2019 المقام في دبي وورلد سنترال.

ويحاكي الجهاز طائرة «بيل 505» وهو مجهز بأحدث قمرة قيادة بإلكترونيات الطيران، كما يتميز بشاشة بصرية كروية 200 × 70 درجة بقاعدة بيانات عالية الدقة مع سيناريوهات المهمة ونظام الاهتزاز لزيادة واقعية التدريب.

وقال حارب ثاني الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة هورايزن: «تعد أجهزة محاكاة الطيران ضرورية لتدريب الطيارين، وكلنا ثقة بأن المحاكي الجديد «FTD» سيعزز من كفاءة جلسات التدريب لدينا، وسوف يتيح بيئة محاكاة تعليمية واقعية على متن طائرة ذات المحرك الواحد».

وسيتم استخدام جهاز المحاكاة في دورات «هورايزن» الأساسية للطيران «BFT»، ودورات طيران العدادات «IR»، ودورات رخصة الطيارين التجارية «CPL»، إضافة إلى التدريب على المهام.