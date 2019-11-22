الثريا وإيرباص تستعرضان حلولهما للاتصالات الفضائية

المصدر: أبوظبي- البيان

أجرت شركة الثريا لخدمات الاتصالات الفضائية المتحركة، التابعة لشركة الياه سات، بالتعاون مع إيرباص، استعراض ناجح لقدراتها للاتصالات الفضائية المخصصة للمنصات الجوية ضمن معرض دبي للطيران، وذلك عبر محاكاة لعملية استطلاعية جوية، تمت عن طريق مروحية إيرباص H145 تُحلق في ألمانيا، ومزودة بنظام اتصالات طورته شركة «سكوتي»، وتم نقل البث المباشر باستخدام شبكة «الثريا» الفضائية عبر النطاق الترددي L-band.

وسلط العرض الحي للعملية الاستطلاعية الجوية، الضوء على كفاءة وفعالية قدرات الثريا لدعم المنصات الجوية، وتم تصميم هذه الحلول لتلبية الاستخدامات الحكومية من خلال توفير اتصالات فضائية متحركة آمنة، تخدم مجموعة متنوعة من المنصات الجوية.

ومن جانبه صرح علي الهاشمي - الرئيس التنفيذي لشركة الثريا قائلاً: «سعداء بنمو علاقتنا مع إيرباص، ونطمح إلى توسيع تعاوننا معها لدعم وتطوير خدماتنا ولإتاحة المزيد من الفرص لخدمة عملائنا من القطاع الحكومي».

وتتيح الحلول النفاذ للإنترنت وإجراء المكالمات الصوتية وإرسال الرسائل النصية وتدعم تطبيقات البيانات الفورية عالية السرعة.