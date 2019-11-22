سند لتقنيات الطيران تطلق استراتيجيتها للتحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «سند لتقنيات الطيران» استراتيجيتها للتحول الرقمي عبر تبنيها مجموعة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لخفض الزمن اللازم لصيانة وإصلاح وعَمرة محركات الطائرات في منشأتها المتطورة في أبوظبي.

ووقّعت سند لتقنيات الطيران خلال معرض دبي الدولي للطيران مذكرة تفاهم مع شركة «إس إيه بي - SAP»، المتخصصة في مجال البرمجيات المتخصصة بإدارة الأعمال والمؤسسات، لتوظيف التقنيات الرقمية لأتمتة العديد من عمليات صيانة محركات الطائرات.

وقال منصور جناحي، الرئيس التنفيذي لشركة سند لتقنيات الطيران: «يعد خفض الوقت اللازم لصيانة محركات الطائرات من أهم المميزات التنافسية في هذا القطاع لارتباطه بشكل مباشر بخفض كلفة عمليات شركات الطيران وشركات صناعة المحركات، وقد ازدادت فرص خفض هذا الوقت مع دخولنا في عصر الثورة الصناعية الرابعة».

وقال ستيف تزيكاكيس، رئيس شركة SAP لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يوضح التحول الرقمي، الذي تسعى شركة سند لتقنيات الطيران إلى تحقيقه عبر شراكتها معنا، الفرص الكبيرة التي يمكن للمؤسسات الذكية في قطاعات صناعة الطيران الاستفادة منها من خلال توظيف الابتكارات التكنولوجية لتحسين عملياتها».