«يو بي إس»: انتعاش النمو في الإمارات 2020 بدعم «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - البيان

توقّع تقرير وحدة إدارة الثروات العالمية لدى بنك «يو بي إس» حول المشهد المرتقب للعام المقبل التحديات التي تواجهها توقعات المشهد الاقتصادي 2020 وأن ينتعش النمو في الإمارات بفضل الإجراءات المالية الحكومية المحفزّة والإنفاق المترتب على استضافة «إكسبو 2020 دبي» إلى جانب جهود التنويع المستمرة.

وقال نيلز زيلكنز، رئيس سوق الخليج العربي: يشهد اقتصاد الإمارات تعافياً من تأثيرات الأزمة النفطية بين عامي 2014-2017، وتحافظ الكثير من المراكز المالية على مكانتها.

ويتوقّع التقرير نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% في 2020، متراجعاً بمقدار طفيف عن 3.1% وهي النسبة التي سجلها في 2019، في حين تنخفض أسعار خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل. وسلّط التقرير الضوء على الفرص التي ستقدمها التكنولوجيا والاستدامة المتعلقة بهذه العوامل وغيرها، ويشير إلى التحول الرقمي كمواضيع أساسية للاستثمارات طويلة الأمد.

وأشار «يو بي إس» إلى أنه خلال العقد المقبل سينتقل 790 مليون شخص إلى المدن وستتقلص القوة العاملة 25 مليوناً في الدول المتقدمة بينما تزداد 470 مليوناً في الدول الناشئة وسيزداد عدد مستخدمي الإنترنت من 4.3 إلى 7.5 مليارات شخص.