قوة الاقتصاد ترفد أكبر 10 شركات مدرجة بأرباح مليارية

المصدر: إعداد - رامي سميح

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اقتربت الأرباح الصافية للشركات العشر الكبار، المدرجة في أسواق الأسهم المحلية، من حاجز 50 مليار درهم، خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، مستمدة الدعم بشكل رئيس من قوة الاقتصاد الوطني.

12.48

مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني» بنمو 63%

4 %

زيادة في أرباح «أبوظبي الأول» إلى 9.43 مليارات

6.73

مليارات أرباح «اتصالات» بارتفاع 2.1%

4.44

مليارات أرباح «إعمار العقارية» بنمو 2.3%

9.6 %

نمواً في أرباح «دبي الإسلامي» لتصل إلى 4 مليارات

7.4 %

ارتفاعاً لأرباح «أبوظبي التجاري» إلى 3.74 مليارات

2.07

مليار أرباح «إعمار للتطوير»

5.6 %

زيادة بأرباح «أبوظبي الإسلامي» إلى 1.84 مليار

1.75

مليار درهم أرباح «بنك المشرق»

5.6 %

نمواً في أرباح «إعمار مولز» إلى 1.73 مليار